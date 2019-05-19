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İzmir'de cinnet dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

Ödemiş ilçesinde bunalıma giren bir kişi, beraber yaşadığı kadını ve kadının 2 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra intihara kalkıştı.

İHA | 19.05.2019 - 05:37..
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Seyrekli Mahallesinde, çiftlikte bakıcılık yaptığı öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdiği iddia edilen O.K. (27) birlikte yaşadığı Gizem T. (24) ve Gizem T.’nin oğlu Kaan K.’yı (2) pompalı tüfekle vurduktan sonra canına kıymaya kalktı.

İzmir'de cinnet dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

GENÇ KADIN VE 2 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ

Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem T. ve oğlu Kaan K. olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de cinnet dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

SALDIRGAN AĞIR YARALI

Pompalı tüfeği göğsüne dayayıp ateş eden O.K. ise ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.K. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Gizem T. ve oğlu Kaan K. cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de cinnet dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

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