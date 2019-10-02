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İzmir'de cinsel taciz davası

Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki A.K.'ye sarkıntılık yaparak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen komşusu 61 yaşındaki Hüseyin B., 11 yıl 3 ay ceza aldı.

DHA | 02.10.2019 - 10:57..
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İzmir'de cinsel taciz davasında yeni detaylar ortaya çıktı.

KOLUNA GİRDİ

Karşıyaka'da geçen yıl, okuldan eve dönen A.K.'yi gören komşuları Hüseyin B., diyabet hastası olduğunu söyleyerek apartmanların merdiveninden çıkarken kendisine yardım etmesini istedi. Hüseyin B., koluna girerek kendisine yardım eden A.K.'ye iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

AİLESİNE ANLATTI

Başta yanlış anladığını düşünen A.K., birkaç gün sonra yine kendisinden yardım isteyen Hüseyin B.'nin aynı davranışı tekrarlaması üzerine durumu ailesine anlattı.

A.K.'nin ailesi polise giderek Hüseyin B.'den şikayetçi oldu. A.K.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan Hüseyin B., suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İzmir'de cinsel taciz davası

"SARILMASI GAYET DOĞALDIR"

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Hüseyin B. katılmadı.

Sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçlamanın gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Müvekkilim yaşlı ve zor yürümektedir. Kendisine yürümek için yardım eden birine sarılması gayet doğaldır. Müvekkilim yanlış anlaşılmıştır ve beraatini talep ediyorum." dedi.

Mağdur avukatı İbrahim Erdem Aşçı ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın A.K.'ye yönelik eylemi zincirleme olarak gerçekleştirdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B.'nin A.K.'ye yönelik eyleminden dolayı 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin birden fazla olduğu göz önüne alarak cezasının 11 yıl 3 aya çıkartılmasına karar verdi.

Sanığın pişmanlık duymaması gerekçesiyle cezasında herhangi bir indirim yapılmadı. Hüseyin B.'nin karar kesinleşinceye kadar tutuksuz kalmasına karar verilerek duruşma bitirildi.

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