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İzmir'de cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen cip, su kanalına devrildi.

İHA | 18.03.2020 - 09:04..
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İzmir'in Konak ilçesinde, Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı.

ARAÇ TAKLA ATTI, YOLCU YOLA FIRLADI

Yaklaşık 60 metre sürüklenen lüks cip, yol kenarında bulunan kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi. Kaza anında yolcu konumunda olduğu ileri sürülen Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İzmir'de cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

1'İ AĞIR 3 YARALI

Kazada ağır yaralanan Fatih B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılardan Recep S.'nin durumunun ağır yolduğu, diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

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