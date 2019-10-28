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İzmir'de çöp konteynerinde patlama

Konak ilçesinde bir çöp konteynerinde, patlama meydana geldi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA | 28.10.2019 - 08:55..
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Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1270 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

SES BOMBASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, çöp konteynerinde inceleme yaptı. Patlamanın nedeninin, ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

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