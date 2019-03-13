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İzmir'de DEAŞ adına çalışanlara operasyon

DEAŞ terör örgütü adına İzmir ve Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren ve örgüte eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir kitabevinde de arama yapıldı.

DHA | 13.03.2019 - 08:57..
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akğıt

İzmir merkez ve Aliağa ilçesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet göstererek örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen şahısların tespiti sonrası, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından operasyon yapıldı.

KİTABEVİNDE ARAMA YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine İzmir ve Aliağa ilçesinde yapılan operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösteren Vasat Kitabevi Derneği'nde arama yapıldı.

İzmir'de DEAŞ adına çalışanlara operasyon

Aramalarda hakkında toplatma kararı olan çok sayıda yayın, terör örgütünün bayrağı ve dijital materyal ele geçirildi.

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