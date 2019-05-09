İzmir'de demir çelik fabrikasında kaza: 11 işçi yaralı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün 24.00- 08.00 vardiyasında, iş kazası yaşandı.

120 tonluk pota, ocağın üzerinden kaldırılarak taşıma aracına yerleştirilirken ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik, işletme alanına döküldü.

4 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

O an alanda bulunan 11 işçi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan 4 işçiden 2'si Aliağa Devlet Hastanesi, diğer 2'si ise İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 7 yaralı ise tesiste ayakta tedavi edildi.

Belden aşağısı ve yüzünde yanıklar olan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iki işçinin hayati tehlikelerinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavilerine devam edildiği bildirildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.