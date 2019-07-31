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İzmir'de depo yangınında araçlar küle döndü

Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi.

İHA | 31.07.2019 - 21:00..
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İzmir’in Bornova ilçesinde araçların bulunduğu otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, kuru otlar kısa sürede tutuştu.

ALEVLER TARLADAKİ ARAÇLARA SIÇRADI

Dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler, tarlada bulunan araçlara sıçradı.

20 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekipler otluk alanda bulunan araçları söndürmek için yoğun bir çaba sarf ederken, yaklaşık 20 araç yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de depo yangınında araçlar küle döndü

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