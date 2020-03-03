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İzmir'de devrilen traktörün altına kalan bir kişi öldü

İzmir'de evli ve iki çocuk babası bir kişi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA | 03.03.2020 - 06:17..
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İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Köyü'nde, dün akşam saatlerinde tarlasında çalışmasını tamamladıktan sonra traktörü ile evine gitmekte olan Mahmut Çetin’in (59), kullandığı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Çetin’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tüm Gökçealan Köyü halkını üzüntüye boğan Mahmut Çetin'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir'de devrilen traktörün altına kalan bir kişi öldü

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