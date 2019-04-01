İzmir'de doktorlar meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi.

10 KİŞİLİK GRUP GELİP SALDIRDI

Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı.

Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.

SALDIRANLAR SERBEST KALDI

Olayın ardından, doktor Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bugün öğle saatlerinde de Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen, aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği üyesi de olan yaklaşık 200 hekim, saldırıyı protesto etti. 'Sağlıkta şiddet son bulsun' ve 'Yaşamak, yaşatmak istiyoruz' sloganları atan hekimler, ellerinde 'Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın' yazılı pankart ve dövizler tuttu.

Eyleme, darbedilen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da katıldı.













