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İzmir'de doktorları darbeden kişi tutuklandı

Rapor verilmediği gerekçesiyle doktorlara saldıran kişiye mahkeme tarafından tutklama kararı çıkarıldı.

İHA | 12.07.2019 - 19:31..
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan 20 No’lu Aile Sağlık Merkezine gidip rapor isteyen; ancak isteğine olumsuz yanıt alınca Dr. Mahide Agara’ya bilgisayar klavyesi fırlatıp, Dr. Alper Durmuş Sönmez’e de yumruk atan Birkan Y., polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

MAHKEME SERBEST BIRAKMADI

Kalbinde pil olan Sönmez’e yumruk attıktan sonra fenalaşmasına da yol açan şahıs için mahkemeden karar çıktı. Darbedilen doktorların şikayetçi olduğu Birkan Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay sonrası fenalaşarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Alper Durmuş Sönmez ise taburcu edildi.

İzmir'de doktorları darbeden kişi tutuklandı

İzmir'de doktorları darbeden kişi tutuklandı

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