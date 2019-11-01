İzmir'de dolandırıcı kendini emekli hakim olarak tanıttı

Kendini emekli hakim olarak tanıtan Mahmut A. (60), tanıştığı insanları iş bulma ve dosya çözme gibi vaatlerle dolandırdı.

Daha bir çok yöntemle onlarca kişiyi tuzağa düşüren dolandırıcı hakkında 13 yakalama kararı çıkartılmış.

YAKAYI ELE VERDİ

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre kendisini emekli hakim olarak tanıtıp çeşitli vaatlerde bulunarak çok sayıda suça karıştığı değerlendirilen Mahmut A. (60)’yı yakaladı.

MAĞDUR SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Gözaltına alınan şahsın, onlarca kişiyi para karşılığı işe yerleştirme vaadiyle tuzağa düşürdüğü iddia edildi. Yine kişinin iş vaadi haricinde, bazı yöntemleri de kullanarak insanlardan para kopardığı öne sürüldü. Şahsın 13 kez aynı suçlardan yakalanmasının da olduğu öğrenilirken, mağdur sayısının giderek arttığı belirtildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği’nin başarılı operasyonuyla yakalanan Mahmut A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.