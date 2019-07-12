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İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

Döner bıçaklarının hava uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 12.07.2019 - 08:20..
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İzmir’in Bornova ilçesinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre, Küçük Park mevkisinde kız meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma üzerine Y. A. (22) yakında bulunan hafif ticari araçtan döner bıçağını alarak sallamaya başladı. Saldırı sonucu Mahmut Eşref A. (24) ile Talha E, bacaklarından, Y.A. ise elinden yaralandı.

POLİSE DE SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Kavgayı gören bölgedeki sivil polisler olaya müdahale etti. Yaşanılan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs, döner bıçağını polislere de sallayarak park halindeki araca binip kaçmak istedi.

DÖNER BIÇAKLARINA EL KOYULDU

Aracın etrafını saran sivil polisler şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız 2 erkeği dışarı çıkardı. Şüpheli gözaltına alınırken araca koyduğu döner bıçağına da el konuldu.

Bu sırada, Mahmut Eşref A.’nın arkadaşları sağlık ekipleri gelinceye kadar kendisine bel kemeri ile turnike uyguladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan elinden yaralı Y.A. ise polis nezaretinde İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir’de döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

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