İzmir'in Tire ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir evin müştemilatında özel düzenek kuran kişilerin, uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese, drone destekli operasyon düzenlendi.
Evin müştemilatında yapılan aramalarda; 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.Ö.'nün, 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
İzmir'de, drone destekli uyuşturucu operasyonu