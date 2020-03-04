İzmir'de, drone destekli uyuşturucu operasyonu

İBB, atlı faytonların yasaklanmasının ardından Adalar'da kullanılmak üzere 2 tip elektrikli araç seçerek satın aldı.

İtalya'da ölümlere neden koronavirüs, ülke halkında paniğe yol açtı. İtalyan medyası, durumu manşetlerine taşıdı.

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Erzurum'da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Yeni açılan bir mağazadaki indirimi kaçırmak istemeyen müşteriler, izdiham sırasında bayılan bir kadının kurtarılmasına bile izin vermedi.