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İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerince düzenlenen drone destekli operasyonda, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 04.03.2020 - 15:05..
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İzmir'in Tire ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir evin müştemilatında özel düzenek kuran kişilerin, uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese, drone destekli operasyon düzenlendi.

Evin müştemilatında yapılan aramalarda; 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.Ö.'nün, 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İzmir'de, drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

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