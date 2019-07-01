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Çocukluk hayalini 3 bin liraya mal etti

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İsveç'te emekli olup köyünde pizzacı açtı

1 Iğdır'da kayısı fosiline yoğun ilgi Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen kayısı festivalinde, kentte geçen yıl bulunan ve kayısıya ait olduğu öne sürülen fosil sergilendi.

2 Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti Alman Der Spiegel, yayınladığı bir analizde Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerlerini kıyaslayarak İmamoğlu’nun gelecek seçimlerde cumhurbaşlığına aday olabileceğine yer verdi.

3 İzmir'de düğün günü damadı öldürdü Bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayın biraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi.

4 G.Saray'dan Aboubakar için kiralama teklifi Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, Porto'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti.

5 Rusya'da eşcinsel içerikli film sansürlendi Elton John'un hayatının anlatıldığı filmin Rusya'da sansürlenmesini savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Elton John gerçek bir müzik dahisi ama film eşcinsel propagandası yapıyor." dedi.

6 İsveç'te emekli olup köyünde pizzacı açtı İsveç’te 50 yıl yaşadıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki şahıs, memleketi Çorum’a pizzacı dükkanı açtı.