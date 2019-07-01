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İzmir'de düğün günü damadı öldürdü

Bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayınbiraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi.

İHA | 01.07.2019 - 11:16..
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İzmir’in Konak ilçesinde, nişanlısı S.G. evlenecek olan Tugay Keser (24), yapılan kına gecesinin ardından geceyi geçirmek için düğünden sonra oturacakları eve gitti.

Saat 07.00 sıralarında Keser’in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin önüne gelerek, eniştesini aradı ve kapı çalışmadığı gerekçesiyle anahtarı aşağıya atmasını istedi.

ANAHTARI ALDI, EVE ÇIKIP KAFASINA SIKTI

Eniştesinden anahtarı alan N.G., çiftin evine çıkarak yanında getirdiği silahla Tugay Keser’in kafasına bir el ateş etti.

Olayın ardından, silah sesini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tugay Keser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de düğün günü damadı öldürdü

EVLİLİK ÖNCESİ CİNSEL BİRLİKTELİK HUSUMETİ

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.

İzmir'de düğün günü damadı öldürdü

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