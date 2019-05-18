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İzmir'de dükkanının önünde neye uğradığını şaşırdı

Konak ilçesinde, kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı.

İHA | 18.05.2019 - 09:13..
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İzmir'de Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana gelen olayda, giyim mağazası sahibi olduğu öğrenilen R.M. (68), dükkanın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi elindeki telefonunu alıp kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Telefonu çalınan esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.Y. (20) olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Esnafın cep telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı

TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen E.Y., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de dükkanının önünde neye uğradığını şaşırdı

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