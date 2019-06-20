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İzmir'de duran otobüse arkadan vurdu: 4 yaralı

Aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halinde duran otobüse çarptı.

DHA | 20.06.2019 - 08:50..
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İzmir’in Bayraklı yönünden Karşıyaka yönüne giden ve aşırı hız yaptığı öne sürülen 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan vurdu.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

KAZADA YARALANAN 4 KİŞİNİN DE DURUMU İYİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir'de duran otobüse arkadan vurdu: 4 yaralı

İzmir'de duran otobüse arkadan vurdu: 4 yaralı

İzmir'de duran otobüse arkadan vurdu: 4 yaralı

İzmir'de duran otobüse arkadan vurdu: 4 yaralı

İzmir'de duran otobüse arkadan vurdu: 4 yaralı

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