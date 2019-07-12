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İzmir'de düşen yıldırım ile ölen baba ve kızına acı veda

Sağanak yağış sırasında tarlalarında olan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bayram Türkmen ile 14 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa veridi.

İHA | 12.07.2019 - 16:57..
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Kınık ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde, tütüncülük yaparak geçimlerini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), önceki gün gece saat 02.00 sıralarındaki sağanak yağışta, tarlalarındaki tütünlerinin ıslanmasını önlemek istemişlerdi.

Bu sırada baba ve kızı, yıldırımın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

14 YAŞINDAKİ TÜLİN'İN TABUTUNA GELİNLİK DUVAĞI ÖRTTÜLER

Hamzalı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı. Henüz 14 yaşındaki Tülin’in tabutunun üzerine örtülen gelinlik duvağı yürekleri dağladı. Baba-kız, kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze törenine ise ölenlerin akrabaları başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.
İzmir'de düşen yıldırım ile ölen baba ve kızına acı veda

İzmir'de düşen yıldırım ile ölen baba ve kızına acı veda

İzmir'de düşen yıldırım ile ölen baba ve kızına acı veda

İzmir'de düşen yıldırım ile ölen baba ve kızına acı veda

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