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İzmir'de ekipler yangın için teyakkuzda

Bazı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken orman işçileri, sahada nöbet tutmaya devam ediyor.

AA | 24.08.2019 - 15:08..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Menderes ve Seferihisar'a kadar sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, hem rüzgar hem de zor arazi şartlarına karşı mücadele verdi.

NÖBETLERİ DEVAM EDİYOR

Kimi zaman yaralanan kimi zaman uykusuz kalan ekiplerin 2 gün 5 saat süren mücadelesi, 20 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde başarıya ulaştı, ancak nöbetleri halen devam ediyor.

Köz halinde bulunan köklerden yangının tekrar parlamaması için nöbet tutan ekipler, bir yandan da soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de ekipler yangın için teyakkuzda

Tokat'tan, Mersin'den, Kırıkkale'den, Kütahya'dan, Bolu'dan gelen binin üzerinde orman personeli, yemeklerini de "ikinci evimiz" dedikleri ormanların içinde yiyor.

İşçiler, ailelerinden kilometrelerce uzakta "bir ağaç daha yanmasın" diye çaba sarf ediyor.

5 GÜNDÜR ALANDA

Erkan Kahraman (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır orman işçisi olarak çalıştığını söyledi.

Yangının çıktığı gün bölgenin adeta savaş alanına döndüğünü dile getiren Kahraman, "Çok büyük mücadeleler verdik. Ama rüzgarın önüne geçemedik. 5 gün oldu halen buradayız. Şükür kazasız belasız atlattık." diye konuştu.

Yüksek yerlerde yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı gözetleme yaptıklarını ifade eden Kahraman, "Tüten yerlere soğutma yapıyoruz. Helikopterin su alması için yapılan havuza su takviyesi yapıyoruz. Yangın bitti ama nöbet bitmedi." diye konuştu.

İzmir'de ekipler yangın için teyakkuzda

İşini severek yaptığının altını çizen Kahraman, yanan bölgede ağaçlandırmaya hazırlık çalışmalarının bir yıl daha süreceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Kahraman, teşkilat olarak sadece Türkiye'de değil, komşu ülkelerde de yangını söndürmek için 7 gün 24 saat hazır olduklarını vurguladı.

"BUNDAN BÜYÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Orman işçisi Özgür Meydan (40) ise yaklaşık 12 yıldır orman yangınlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Yangının çıktığı andan itibaren sahada olduğunu belirten Meydan, bazı zamanlarda alevlerin 10 metrenin üstüne çıktığına dikkati çekti.

Ailesiyle fırsat buldukça konuştuğunu aktaran Meydan, mesleğin doğasında fedakarlığın olduğunu dile getirdi.

Yangın müsaade ettikçe uyuduklarını anlatan Meydan, "12 senedir bu işin içindeyim, bundan daha büyük yangını görmedim ben." dedi.

Meydan, "Nöbet ne zaman bitecek?" sorusu üzerine ise "Bu 10 gün olabilir, 15 gün olabilir, 1 ay olabilir." ifadelerini kullandı.

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