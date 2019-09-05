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İzmir’de ekmek fabrikası alev alev yandı

Yangın sonucu ekmek fabrikası kullanılamaz hale geldi.

İHA | 05.09.2019 - 04:46..
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple ekmek üretimi yapan ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 22 arazöz, itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, diğer fabrikalara da sıçrayan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde 3 saatte söndürüldü.

Öte yandan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin fabrikada ki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.
İzmir’de ekmek fabrikası alev alev yandı

İzmir’de ekmek fabrikası alev alev yandı

İzmir’de ekmek fabrikası alev alev yandı

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