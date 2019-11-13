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İzmir'de engelli gence şaka adı altında işkence

Yüzde 50 engelli genç, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakıldı.

İHA | 13.11.2019 - 10:21..
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İzmir Konak'ta bir pompa şirketinde çalışan 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, akıllara durgunluk veren bir şekilde iş yerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kaldı.

TÜM VÜCUDUNU STREÇ FİLME SARDILAR

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken şahıslar tavırlarını sürdürdü.

İzmir'de engelli gence şaka adı altında işkence VİDEO

CİNSEL TACİZ DE VAR

Öte yandan şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı.

İzmir'de engelli gence şaka adı altında işkence

ŞAKAYDI DEDİLER

A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H. savcılığa verdiği ifadede, çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi. Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.

İzmir'de engelli gence şaka adı altında işkence

DURUŞMA 21 KASIM'DA

Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Dosyanın ilk duruşması 21 kasımda olacak. A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Yargılanması süren ve ilk duruşması 21 Kasım'da olan dosyamızda yüzde 50 engelli raporu bulunan müvekkilim, dosyadaki delillerde çok açık bir şekilde görüldüğü üzere sanıklar tarafından defalarca istismara ve eziyete uğramıştır. Sayın mahkemenin esas hakkında vereceği nihai kararda suçlulara gereken cezayı vereceğine inanıyoruz. İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Çıkan sonuç kamu vicdanını rahatlatacaktır. Halkımızdan tek ricamız özel kardeşlerimizin istismarına ve her türlü kötü muameleye maruz kalmasına karşı sessiz kalmamasıdır" dedi.

İzmir'de engelli gence şaka adı altında işkence

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