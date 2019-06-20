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İzmir'de eniştesini öldüren kadına taciz indirimi

İzmir'de hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde eniştesini pompalı tüfek ile vurarak öldüren kadın, 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 20.06.2019 - 18:07..
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde 7 yıldır hizmetli olarak görev yapan 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfek ile ateş açarak, öldürdü.

ELİNDEKİ POMPALI TÜFEK İLE YAKALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Demirsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası okulun bahçesinden yürüyerek çıkan Şengül G. ise elindeki pompalı tüfek ile yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir'de eniştesini öldüren kadına taciz indirimi

BİR SÜREDİR TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polise verdiği ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, bu durumun artık dayanılmaz olduğunu, Erdal Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek, tüfeği yanında getirdiğini, düşündüğü gibi okula gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu anlatan Şengül G., tutuklandı.

'HAKSIZ TAHRİK ALTINDA CİNAYET İŞLENDİ' SAVUNMASI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şengül G. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ederek, Şengül G.'ye cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

İzmir'de eniştesini öldüren kadına taciz indirimi

CEZASI MÜEBBETTEN 12 YIL 6 AYA DÜŞTÜ

Son sözü sorulan Şengül G. ise "Olayın böyle sonuçlanacağını düşünemedim. Çok pişmanım." dedi. Mahkeme, sanığı önce ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından olayın haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, cezayı 15 yıla indirdi. Heyet, iyi hal indirimiyle de cezayı 12 yıl 6 aya çevirip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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