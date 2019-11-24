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İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken araya giren minik kız, "Reis dedi selamün aleyküm" dedi salonda kahkaha tufanı koptu.

Haber Merkezi | 24.11.2019 - 12:41..
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İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yaptığı ziyaretten geri güzel görüntüler kaldı.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi.

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLAM, ELİMİZDE KUR'AN"

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an.." diye devam etti.

Küçük kızdan Erdoğan'a: Reis dede selamün aleyküm VİDEO

İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

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