İzmir'de eşini döven sabıkalı koca serbest kaldı

İzmir'de Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Anıl K., boşanma aşamasında olan eşi Helin K.'yi (20) yaşadığı eve gelerek dövmeye başladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kadını kocasının elinden kurtardı.Koca gözaltına alınırken, Helin K. eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde eşinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu bilgi üzerine çiftin evi ve Anıl K.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeler ile 1 tabanca ve şarjör ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

14 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Anıl K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.