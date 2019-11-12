taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7713
Euro
6.3558
Altın
1453.8
Borsa
103972.36
Gram Altın
269.901
Bitcoin
50410.84

İzmir'de eşini kıskanan koca güzellik salonunu bastı

Bornova ilçesinde, Hasan Y. kıskançlık kriziyle pompalı tüfekle girdiği güzellik salonunda 1 kişiyi öldürdü.

İHA | 12.11.2019 - 20:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in Bornova ilçesinde, eşinin güzellik salonunda pompalı tüfekle Mehmet Özkan'ı öldüren Hasan Y., olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

KISKANÇLIK KRİZİ CİNAYETLE BİTTİ

Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir güzellik merkezinde Hasan Y., eşi S.Y.’ye ait olan güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan’ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartıştı.

Mehmet Özkan’ın eşinin iş yerine bir kez daha geldiğini öğrenen Hasan Y. kıskançlık krizine girdi. Eşine ait iş yerine gelen Hasan Y. burada Mehmet Özkan’ı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mehmet Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

İzmir'de eşini kıskanan koca güzellik salonunu bastı VİDEO

OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Ekibi, silahlı saldırının gerçekleştiği iş yerinde incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Hasan Y.’nin cinayeti gerçekleştirdikten sonra bir otomobil ile kaçtığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de eşini kıskanan koca güzellik salonunu bastı

İzmir'de eşini kıskanan koca güzellik salonunu bastı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

250
Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

200
Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

76
Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

72
İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

İstanbul'da serinlemek isteyenler denize girdi

36
İran en kötü günlerini yaşıyor

İran en kötü günlerini yaşıyor

189
IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor

IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor

359
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir