İzmir'de eşini kıskanan koca güzellik salonunu bastı

İzmir’in Bornova ilçesinde, eşinin güzellik salonunda pompalı tüfekle Mehmet Özkan'ı öldüren Hasan Y., olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

KISKANÇLIK KRİZİ CİNAYETLE BİTTİ

Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir güzellik merkezinde Hasan Y., eşi S.Y.’ye ait olan güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan’ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartıştı.

Mehmet Özkan’ın eşinin iş yerine bir kez daha geldiğini öğrenen Hasan Y. kıskançlık krizine girdi. Eşine ait iş yerine gelen Hasan Y. burada Mehmet Özkan’ı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mehmet Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

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OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Ekibi, silahlı saldırının gerçekleştiği iş yerinde incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Hasan Y.’nin cinayeti gerçekleştirdikten sonra bir otomobil ile kaçtığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.