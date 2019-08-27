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İzmir'de eski hükümlü akrabasını satırla öldürdü

Sokakta karşılaştığı ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen akrabasına satırla saldıran zanlı, kıskıvrak yakalanırken, ağır yaralanan akraba, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 27.08.2019 - 10:15..
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İzmir'in Menderes ilçesinde eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası 54 yaşındaki Adnan Ülker ile karşılaştı.

İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı.

SALDIRGAN KAÇTI

Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu satırı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ülker'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Ülker, kanlar içerisinde yere yığılırken; saldırgan B.O., hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de eski hükümlü akrabasını satırla öldürdü

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ülker'e müdahalede bulundu. Ülker, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşgali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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