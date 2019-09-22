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İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı

Hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından bıçaklanırken, eski koca "Çok sevdiğim için bıçakladım" dedi.

İHA | 22.09.2019 - 14:38..
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İzmir'de Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma T. (39), sabah saatlerinde nöbetini bitirip Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evine dönerken eski kocası Günay A.’nın (43) bıçaklı saldırısına uğradı. Eski eşiyle barışmak isteyen Günay A., eşinden ret yanıtı alınca çılgına döndü.

8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tire dışında yaşadığı öğrenilen koca takip ettiği eşinin karşısına çıktı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarına rağmen çocuklarının annesini yol ortasında vücudunun 8 yerinden bıçaklayan cani koca, suç aleti ekmek bıçağını çöpe attıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, Günay A.’yı şehir çıkışında yaya olarak uzaklaşmak isterken yakaladı.

İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı

İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı ViDEO

ÇOCUKLARINI ARAYIP "MERAK ETMEYİN İYİYİM" DEDİ

Kısa süre önce görevini tamamlayıp çıktığı hastaneye yaklaşık 1 saat sonra tekrar ağır yaralı şekilde getirilen hemşire için doktorlar seferber oldu. İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fatma hemşire kendisine tıbbi müdahalede bulunulurken çocuklarıyla telefonla görüşmek istedi. Çektiği onca acıya rağmen çocuklarına “Merak etmeyin iyiyim” diyen Fatma hemşirenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı

"ÇOK SEVDİĞİM İÇİN BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan cani koca ifadesin ardından Tire Adliyesine gönderildi. Günay A., "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını verdi.

İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı

İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı

İzmir’de eski kocası tarafından 8 yerinden bıçaklandı

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