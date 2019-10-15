İzmir'de eski sevgili pompalı ile dehşet saçtı: 2 ölü

1 Erdoğan, Azerbaycan'daki Türk Dili Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardığımızı açıkladı.

2 Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, ısıya dayanaklı batarya sistemli elektrikli araç yaptı.

3 Qualcomm'un en güçlü mobil işlemcisi gelecek ay tanıtılabilir Qualcomm; Snapdragon 865 modelini, beklenenden daha erken piyasaya sürerek rakipleriyle rekabet edecek.

4 Ronaldo 700'üncü golünü attı Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. gole Portekiz Milli Takımı'nın Ukrayna ile deplasmanda oynadığı maçta ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

5 Milli sporcularımız askerlerimizin yanında oldu Cimnastikten boksa, futboldan tenise birçok branşta iyi bir hafta geçiren milli sporcularımız, elde ettikleri başarıların ardından asker selamı verdi.

6 Psikolojik istismarın bilinmeyen etkileri İstatistiklere göre sözlü ve psikolojik istismar, fiziksel istismardan daha fazla ve kalıcı iz bırakıyor.