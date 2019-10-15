Sevgilisiyle aralarında husumet bulunan İ.Ç., sabah saatlerinde eski kız arkadaşının İzmir'in Konak ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde işlettiği kuaför dükkanına geldi.
İkili arasında, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., eski kız arkadaşı Birgül Bilal’e ve kız kardeşi Songün Bilal’e ateş açtı. İ.Ç., sonrasında pompalı tüfekle kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İzmir'de eski sevgili pompalı ile dehşet saçtı: 2 ölü VİDEO
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eski sevgililerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumdaki Songün Bilal ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından tüm mahalle, sokağa döküldü. Acı haberi alarak kuaför dükkanının önüne gelen kız kardeşlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla, sinir krizi geçiren cenaze yakınları, hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarda bulunurken, savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.