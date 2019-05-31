İzmir'de ev hapsinde olduğu sırada hayatını kaybetti

İzmir’in Narlıdere ilçesinde hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'organize suç örgütü’ davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Dün akşam saatlerinde evinde polis yeleği giyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Kurtuluş, Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede,"Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.



