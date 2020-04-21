taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9814
Euro
7.5828
Altın
1676.9
Borsa
97619
Gram Altın
378.337
Bitcoin
47553.34

İzmir'de, evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

Erkut Atalar, evinin balkonundan binlerce böceğin aynı anda uçuşma anını kayda alırken, o anlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İzmir'de, evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Erkut Atalar, evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce iri böceğin evinin önünde uçuştuğunu fark etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü.

"BİRİSİ ÇATIYA ÇIKMIŞ BÖCEKLERİ BOŞALTIYOR GİBİYDİ"

Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu söyleyen Atalar, "Bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Ben de gözlerime inanamadım. Böcekler yüksekte uçuyordu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi. Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm. İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü" dedi.

İzmir'de, evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İzmir'de, evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İzmir'de, evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İlginizi Çekebilir
Çatak kırsalında PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, terör örgütü PKK'ya ait ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi.
24 Nisan'da sona erecek KDV işlemleri ertelendi
24 Nisan tarihinde sona erecek olan KDV beyanname verme ve ödeme süreleri 28 Nisan'a ertelendi.
Osmanie'de, kadın kılığına giren hırsız yakalandı
İki eve girerek hırsızlık yapan S.D.Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da korona maskesiyle sosyal mesafe uyarısı
Tiyatro oyuncusu Halit Karadağ, yüzüne taktığı virüs görünümlü maskeyle sokaklarda gezerek, vatandaşları sosyal mesafeye uyup, maske takmaları konusunda uyardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
263
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
90
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
390
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
306
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
146
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
56
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir