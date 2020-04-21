İzmir'de, evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Erkut Atalar, evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce iri böceğin evinin önünde uçuştuğunu fark etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü.

"BİRİSİ ÇATIYA ÇIKMIŞ BÖCEKLERİ BOŞALTIYOR GİBİYDİ"

Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu söyleyen Atalar, "Bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Ben de gözlerime inanamadım. Böcekler yüksekte uçuyordu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi. Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm. İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü" dedi.