taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

İzmir'de evinde 50 bin liralık uyuşturucuyla yakalandı

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin evine düzenlediği operasyonda 50 bin lira değerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İHA | 11.04.2019 - 13:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Musalar köyünde yaşayan H.U.’nun Hint keneviri ekimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

50 BİN LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekipleri, Tire Cumhuriyet Savcılığı'nın çıkardığı arama kararıyla şüphelinin evine operasyon düzenledi. Büyükkale Jandarma Karakol Komutanlığı, Tire Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İzmir KOM Şube ekiplerinin narkotik köpekleri ile katıldığı operasyonda evde yapılan aramada piyasa değeri en az 50 bin TL olan 2 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirildi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere kriminale gönderildi. Olayla ilgili baba H.U. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, oğlu H.U. ise gözaltına alındı. H.U.’nun bugün Tire Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.


İzmir'de evinde 50 bin liralık uyuşturucuyla yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

308
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

434
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

421
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

127
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

124
Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

194
CHP'li başkan kurban kestirdi

CHP'li başkan kurban kestirdi

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir