taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik ışıkları, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

DHA | 30.06.2019 - 08:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir- Çeşme otoyolundan Balçova yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takmadığı belirlenen Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal, otomobilin ön camından yola savruldu.

ARAÇTAN YOLA UÇAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tekin ve Karasakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tekin ve Karasakal'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

İzmir'de feci kaza: 2 ölü 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

43
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

10
'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

14
Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

42
Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

18
Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

6
Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir