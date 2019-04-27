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İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

Kentin Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı.

İHA | 27.04.2019 - 12:59..
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İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

Kaynaklar mezarlığının bitişinde yaşanan trafik kazasında 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza yapan araçlardan birinde bulunan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada 35 JN 734 plakalı hafif ticari araçla, 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada onlarca ambulans, itfaiye ve AKS ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü


3'Ü ÇOCUK, 1'İ BEBEK 7 KİŞİ ÖLDÜ

Feci kazada biri bebek 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kilitlenirken kilometrelerce kuyruk oluştu.

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cesetlerin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.
Recep Kaya (25) isimli görgü şahidi, hızla giden bir aracın karşı yöne geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi.

PİNNİĞE GİDİYORLARDI

Hurdaya dönen bir araçta piknik malzemeleri olduğu görüldü.

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İzmir’de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

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