İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkezli 6 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik gözaltı kararı vermişti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 kişiden 19’unu operasyonla yakaladı. 19 kişiden 8’i FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltı kararı verilen 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.