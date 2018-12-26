İzmir merkezli FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalarda tespit edilen 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2’si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli, toplam 30 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

9 KİŞİ ARANIYOR

İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta yapılan operasyonlarda; 21 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.