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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA | 08.01.2020 - 09:21..
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​İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere bu sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Şüphelilerden 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin ise örgüte ait bankalarda hesap artışı gibi deliller neticesinde tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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