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İzmir'de fırsatçılara izin verilmiyor

İzmir Buca ilçesinde imar affının bitmesine rağmen ormanlık alanlarda inşaat yapanlara yönelik işlem başlatıldı.

İHA | 25.07.2019 - 10:56..
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Buca'da yeşilik ve ormanın korunması için havadan ve karadan bazı çalışmalar yapılıyor. Belediye, Buca ormanlarında, imar affı fırsatçılarına göz açtırmıyor.

KAÇAK YAPILAR TESPİT EDİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve imar affı olarak bilinen “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlemesinin sona ermesine rağmen, bu yasadan faydalanabilmek için Buca’nın ormanlık alanlarındaki ormanları tahrip ederek inşa edilen kaçak yapıları tespit etmeye devam ediliyor.

İzmir'de fırsatçılara izin verilmiyor

KIRIKLAR'DA YIKIM

Kırıklar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç ve Doğancılar bölgesinde yeşil talanına karşı teyakkuza geçen ekipler, uydu görüntüleri aracılığıyla Kırıklar Mahallesi Delioğlan mevki'inde hazineye kayıtlı orman arazisi üzerinde inşa edilen 50 yapıyı tespit etti.

İzmir'de fırsatçılara izin verilmiyor

KORKUNÇ BİLANÇO

Yıkım işleminin gerçekleştirilmesinin ardından bölgede ortaya çıkan tablo dudak uçuklattı. Kırıklar ormanlarının olduğu yerde imar affından yararlanabilmek için yaklaşık 40 bin metrekarelik arazide yer alan ağaçların teker teker yok edildiği, orman arazisinin adeta toplu konut arazisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Yıkım atıklarının bölgeden temizlenmesinin ardından talan edilen alanın yeniden ormanlık alana dönüştürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

İzmir'de fırsatçılara izin verilmiyor

İzmir'de fırsatçılara izin verilmiyor

İzmir'de fırsatçılara izin verilmiyor

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