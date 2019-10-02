İzmir'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Dün saat 14.30 sularında park halindeki freni patlayarak kamyon, yokuş aşağı kaymaya başladı.

ARAÇLARI ÖNÜNE KATTI

Yokuş aşağı ivme kazanan kamyon, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra, mahalle içerisinde park halinde duran araçları önüne katarak hızla sürüklendi.

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KAMYON ZOR DURDU

Eğim sebebiyle hız kazanan ve freni patladığı öne sürülen hafriyat kamyonu, son olarak iki aracı daha altına alarak bir apartmanın duvarına çarptıktan sonra zorla durabildi.

10 ARAÇTA HASAR

Kamyon dahil 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazanın meydana geldiği anda sokaka herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önledi. Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar mahalleden kaldırıldı.