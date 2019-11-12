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İzmir'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

Çeşme'de, masaj salonlarında kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi.

İHA | 12.11.2019 - 14:19..
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kadının masaj adı altında kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fuhuşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik  14 adrese, ekipler tarafından operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

250 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sosyal paylaşım sitelerinde müşteri bulmak için ilanı bulunan çok sayıda cep telefonu hattı, kamera kayıt cihazları, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para, çetele tutulan ajandalar, hesap defterleri ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlarda sözleşmeler ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda ise şebekenin 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmenin sahibi ve örgüt lideri olduğu öne sürülen S.Ş. ile birlikte D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 2’si hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest kalırken 12 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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