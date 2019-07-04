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İzmir'de fuhuş şebekesine karışan 13 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 14 şüpheliden, 13'ü tutuklandı. Fuhuş yaptırılan kadınlar, İzmir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA | 04.07.2019 - 08:44..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı.

2 OTEL SAHİBİ DE ŞEBEKEDE YER ALDI

Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler İzmir'de 13, Urla'da ise 4 adrese baskın yaptı. Operasyonda, şebekenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.'nin (40) de aralarında bulunduğu 14 kişiyle, Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının olduğu belirtildi.

İzmir'de fuhuş şebekesine karışan 13 şüpheli tutuklandı

MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNDEN GÖSTERİLDİ

Ayrıca, polisin adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Bu arada, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise fuhuş yapan kadınları mobil uygulamalar üzerinden gösterdikleri saptandı.

İzmir'de fuhuş şebekesine karışan 13 şüpheli tutuklandı

"YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ"

Kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla gelen müşterilerin ve kadınların kaydının yapılmadığı tespit edildi. Kadınların ise otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin telefon rehberinde bulunan kişilere, 'Yeni araçlarımız geldi', 'Selam yaz foto iste' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.

İzmir'de fuhuş şebekesine karışan 13 şüpheli tutuklandı

13 KİŞİ TUTUKLANDI

51 fuhuş olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar ise emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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