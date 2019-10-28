Kampüsteki genç kızın traktörün altında kaldığı anlar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini dereceyle bitiren Sezen Zambak (23), 16 Eylül 2019 tarihinde çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.

KAMPÜSTE TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın üniversitedeki ölümüne ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın karşıdan karşıya geçerken traktörün altında kaldığı ve feci şekilde can verdiği görülüyor. Şoför ve yanındakiler, feci kaza sonrası aşağıya inerek sağlık görevlilerine ve emniyete durumu bildiriyor.

İzmir'de genç kız kampüs içinde traktörün altında kaldı VİDEO

İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI

İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada “Taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanan traktör şoförü Vehbi B. ise ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı.









