İzmir'de görme engelli İngiliz sporcudan aikido dersi

Bir gözü görmeyen, diğer gözü ise yüzde 30 gören, engelini yeteneğe dönüştürerek 6. dan eğitmen olmayı başaran İngiliz Roisin Pitman (58), İzmir'de kadınlara aikido dersi vermeye başladı.

GÖRME YETİSİNİ YÜZDE 30 GERİ KAZANDI

İngiltere'de polislik yaptığı sırada görme engelli babasında da bulunan hastalık nedeniyle iki gözünü kaybeden Roisin Pitman, operasyonlar sonucu bir gözünde, görme yetisini yüzde 30 geri kazandı.

SAVUNMA DERSLERİ VERMEYE BAŞLADI

Hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan, ancak eve kapanmayan Pitman, kendini aikidoda geliştirdi.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin yürüttüğü aikido eğitimlerine katılan kadınlara gösteri sunan Pitman, pratik savunma dersleri verdi.

''ENGELİM BİR YETENEK''

Roisin Pitman şöyle açıklamalarda bulundu : "Benim gibi görme engelli olan babam bana engelimin bir yetenek olduğunu gösterdi. Bu tür engeller ancak izin verdiğimizde bizi etkiler. Aikido ile bir engelimin olduğunu hissetmiyorum."

''BEN YAPABİLİYORUM, HERKES YAPABİLİR''

Engellilerin tüm spor dallarını denemesi gerektiğini söyleyen Pitman, "Engelli insanların gelişime ne kadar açık olduğunu gördüğünüzde aslında çok şaşırıyorsunuz. Ben üst düzey bir eğitmenim ve Japonya'da kabul gördüm. Ben yapabiliyorum, herkes yapabilir. Benim gibi görme engelli olan babam bana engelimin bir yetenek olduğunu gösterdi. Eğer doğru düşünce şekliniz ve aklınız varsa sizi hiçbir şey durduramaz. Biz tüm engellileri kabul ediyoruz. Bunları farklı bir yetenek olarak görüyoruz." dedi.