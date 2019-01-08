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İzmir'de grev bitmezse sendikanın yetkisi bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İzmir'de İZBAN'da 60 gün süreyle ertelenen grev, bu süre içinde çözülmezse sendikanın yetkisi düşecek.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 09:30..
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İzmir'de grev bitmezse sendikanın yetkisi bitecek

Yaklaşık 1 aydır İzmir'in banliyö hattı İZBAN'da devam eden grev, hayatı olumsuz etkiliyor. Sendika ve işverenin maaş zammında anlaşamaması, yüzbinlerce İzmirli'nin de çilesi haline dönüştü.

GREV ERTELENDİ

Duruma el koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete yayınladığı kararla grevi 60 gün erteledi. Bugün yayınlanan karar; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

60 GÜNDE SORUNUN ÇÖZÜLMESİ LAZIM

Söz konusu karara gerekçe gösterilen maddede, "Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60'ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir." ifadesi yer alıyor.

Bu süre içerisinde sorunun çözülmemesi durumuyla ilgili ise; "Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer." maddesi var. Buna göre İZBAN'daki grev sorunu çözülmediği halde, sendikanın maaş pazarlığı konusunda yetkisi düşecek.

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi haberi
İzmir'de grev bitmezse sendikanın yetkisi bitecek

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