İzmir'de hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı

İzmir’in Hacı Ömerli Mahallesi'ndeki kazada, Çanakkale yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan E.G. (33) yönetimindeki tanker, aynı istikamette gitmekte olan M.Ç. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

TANKER ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada tanker şoförü E.G., sürücü kabininde sıkıştı. E.G., sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü E.G., yaralı olarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.