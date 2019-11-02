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İzmir'de hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı

Aliağa ilçesinde hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İHA | 02.11.2019 - 13:54..
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İzmir’in Hacı Ömerli Mahallesi'ndeki kazada, Çanakkale yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan E.G. (33) yönetimindeki  tanker, aynı istikamette gitmekte olan M.Ç. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

TANKER ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada tanker şoförü E.G., sürücü kabininde sıkıştı. E.G., sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir'de hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü E.G., yaralı olarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'de hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı

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