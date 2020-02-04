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İzmir'de hamile anne ve 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

İzmir'de hamile bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İHA | 04.02.2020 - 06:18..
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Dün sabah saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler.

KOMŞULAR ANNE VE OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİLER

İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler.

HAMİLE ANNENİN BIÇAKLANARAK, OĞLUNUN İSE BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

İzmir'de hamile anne ve 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

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