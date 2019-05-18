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İzmir'de hamile ata çarpıp kaçtılar

İzmir'de çarptığı araba tarafından kaderine terk edilen hamile ata, Buca Belediyesi zabıta ekipleri hayati bir müdahale yaptı.

İHA | 18.05.2019 - 18:27..
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Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, bir şoförün vurup kaçtığı atın hayatını kurtardı.

Kaynaklar mevkisinde Buca Gölet civarında gerçekleşen olayda ekipler, bir sürücü tarafından vurularak kaderine terk edilen atı fark edip müdahale etti.

İzmir'de hamile ata çarpıp kaçtılar

AT ÇİFTLİĞİNE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesinin yapılması için ekiplerce Buca Gölet Tesisleri otoparkına götürülen yaralı atın tedavisi için veteriner hekimlere ve Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) hayvan hakları savunucularına haber verildi.

İlk tedavi sırasında atın gebe olduğunu anlaşıldı. Müdahalenin ardından atın tedavisi ve bakımı yapılmak üzere zabıta ekiplerinin kamyonetiyle at, çiftliğe nakledildi.

İzmir'de hamile ata çarpıp kaçtılar

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