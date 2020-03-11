İzmir'de hamile kadını ve çocuğunu planlayarak öldürdü

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu Manar Alahmed ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

İnşaat işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Muhammed, küçük kızı Delal ile yalnız kaldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından özel ekip kurdu.

İlk etapta ailenin komşuları 3 kişi tutuklandı ancak delil durumu değiştiği için şüpheliler serbest bırakıldı.

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, mahallede geniş kapsamlı araştırma yaparak, onlarca kişinin ifadesine başvurdu ve güvenlik kameralarını da izleyerek zanlının izini sürdü.

Polis, araştırma sonunda cinayeti işleyenin ailenin komşusu Suriye uyruklu Y.M., olduğunu belirleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Suçunu itiraf eden zanlı tutuklanmasının ardından, hamile olan eşini ve oğlunu kaybeden baba Muhammed, katilin adalete teslim edilmesiyle az da olsa teselli buldu.

Suriyeli Muhammed yaptığı açıklamada, hiç kimseyle husumetinin bulunmadığını, şüphelinin komşusu olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirtti.

"MEZARI BİZİMLE BERABER KAZDI"

Olay günü eve gelirken Y.M. ile karşılaştığını söyleyen Muhammed, "Mahallede polisleri gördüm. Komşum olduğu için ona 'Bizim evde ne oldu? diye sordum. 'Bilmiyorum ben de sanayiden geliyorum' dedi. Sonra eve geldim. Bizim yanımızda duruyordu. Konuşmaları normaldi. Olay oldu diye kızmış gibiydi. Çok şaşırmış gibi davrandı. Kendisini yaklaşık 2 yıldır tanıyordum. Katil zanlısı cenazelerin defni sırasında bizimle mezar kazdı, akşam da taziyede misafirlere yemek dağıttı. O nedenle hiç şüphelenmedim." dedi.

OLAYDAN SONRA EVE HİÇ GİTMEDİ

Zanlının eşinin, zaman zaman evlerine geldiğini belirten Muhammed, neden böyle bir şey yaptığını bilemediğini belirtti.

Polisin titiz bir çalışma yaparak olayı aydınlattığını ve kendisini sürekli teskin ettiğini vurgulayan Muhammed, zanlının en ağır cezayı almasını isterken, olaydan sonra yaşadığı eve hiç gitmediğini, kızı Delal ile yeni bir hayat kurmayı planladığını belirtti.