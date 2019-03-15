taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46975
Euro
6.18985
Altın
1302.485
Borsa
102943.36
Gram Altın
229.227

İzmir'de hastanede yangın

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyaliz bölümünde trafo patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 14:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yangın, İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıktı. İddialara göre trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın nedeniyle hastane dumanlar içerisinde kaldı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanlar kısa sürede her yeri sarınca tedavi gören hastalar da tek tek tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman olması sebebiyle bazı vatandaşları camdan aldı.

İzmir'de hastanede yangın

Yangın kontrol altına alınırken, hastalar, binanın hemen yanındaki spor salonuna alındı. Durumu ağır olan hastanın tespit edilmesi durumunda da başka bir alana sevk edileceği belirtildi.

İzmir'de hastanede yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

328
Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

174
Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

79
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

367
Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

337
AB, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

AB, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

205
Yeni Zelanda Büyükelçisi: Nefret saldırısı

Yeni Zelanda Büyükelçisi: Nefret saldırısı

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir