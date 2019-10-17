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İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

Şanlı ordumuzun Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyonu protesto etmek isteyen Sezai Temelli'ye izin çıkmayınca, arbede çıktı

DHA | 17.10.2019 - 18:48..
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İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Çankaya'da bulunan İzmir İl Başkanlığı binasına geldi.

Bina önünde açıklama yapmak isteyen Temelli ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklama yapılmasına izin vermedi. Bu sırada HDP'liler slogan atınca polisler, kalabalığa müdahale ederek, partililerin il binasına girmesini istedi.

ÇEVREDEKİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ile HDP'liler arasında gerginlik sürerken, çevreden 10 kişilik grup, partililere tepki gösterdi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan grup, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Polis ekiplerinin il binası önünde açıklama yapmasına izin vermediği HDP'liler ise parti binasına çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Temelli, burada açıklama yaptıktan sonra il binasından ayrıldı.

İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

İzmir'de, HDP binasında açıklama gerginliği

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