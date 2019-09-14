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İzmir'de 30 gün sürecek heykel çalıştayı

İzmir'de CHP'li belediyenin düzenlediği, 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı yarın İnciraltı'nda başlayacak.

AA | 14.09.2019 - 16:38..
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı, İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda kurulacak.

Yapılan heykeller 30 gün sonra kentin belirli bölgelerine yerleştirilecek.

TAŞ VE METAL KONULU HEYKELLER YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Taş ve Metal" konulu çalıştaya bu yıl Türkiye'den Bahadır Çolak, Evrim Çamoğlu, Kosova'dan Butrint Morina, Romanya'dan Florin Strejac, İtalya'dan Francesco Mazzotta, Hollanda'dan Jerome Symons, İran'dan Majid Haghighi ve Belarus'tan Valiantsin Borzdy katılacak.

İzmir'de 30 gün sürecek heykel çalıştayı

30 GÜNLÜK ÇALIŞMA SONRASI BÖLGELERE YERLEŞTİRİLECEK

Açık hava işliklerinde hazırlayacak ve çalışmalar halka açık olacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek. Çalıştay süresince güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri sanatçılara asistanlık yaparak, sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak.

İzmir'de 30 gün sürecek heykel çalıştayı

İzmir'de 30 gün sürecek heykel çalıştayı

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