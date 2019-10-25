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İzmir'de hırsızlık yapan adam güvenlik kamerasında

Konak ilçesinde, 3 kişi bir iş yerine gelerek kasadan bir miktar para çaldı.

DHA | 25.10.2019 - 09:00..
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İzmir'in Konak ilçesinde, elektronik malzeme satışı yapılan iş yeri işleten Ahmet Nurdoğan, kasayı kontrol edince soyulduğunu anladı.

HIRSIZLAR KAMERADA

İş yerine gelen 3 şüpheliden 2'si iş yerini sahibini oyalarken, diğer şüpheli ise kasaya yönelerek bir miktar parayı çaldı. Hırsızın rahat hareketleri, kameralara yansıdı.

İzmir'de hırsızlık yapan adam güvenlik kamerasında

İzmir'de hırsızlık yapan adam güvenlik kamerasında ViDEO

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Parayı cebine koyan hırsız, diğer 2 şüpheli ile birlikte iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştı.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de hırsızlık yapan adam güvenlik kamerasında

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