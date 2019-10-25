İzmir'in Konak ilçesinde, elektronik malzeme satışı yapılan iş yeri işleten Ahmet Nurdoğan, kasayı kontrol edince soyulduğunu anladı.
HIRSIZLAR KAMERADA
İş yerine gelen 3 şüpheliden 2'si iş yerini sahibini oyalarken, diğer şüpheli ise kasaya yönelerek bir miktar parayı çaldı. Hırsızın rahat hareketleri, kameralara yansıdı.
İzmir'de hırsızlık yapan adam güvenlik kamerasında ViDEO
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR
Parayı cebine koyan hırsız, diğer 2 şüpheli ile birlikte iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştı.
KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.